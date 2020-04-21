Опубликованы новые данные по заразившимся COVID-19

Появилась актуальная информация о числе заразившихся новым типом коронавируса на утро вторника, 21 апреля.

Согласно последним данным с сайта университета Джона Хопкинса, число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 477 426 человек.

Антилидерами по числу случаев COVID-19 остаются Соединенные Штаты, где заразилось 787,3 тыс. местных жителей. Следом идет Испания с 202,2 тыс. заражений. Тройку замыкает Италия — 181,2 тыс. Далее идут Франция — 156,4 тыс., Германия — 147 тыс. и Великобритания — 125,8 тыс.

Общее число смертей от коронавируса в мире составляет 170 324 человека. Полностью выздоровели 651 503 зараженных.

В России с начала эпидемии заражение COVID-19 выявлено 47 121 человек, проживающих в 85 регионах. Больше всего случаев выявлено в Москве и Московской области — более 31 тысячи. Общее число выздоровлений — 3,5 тысяч, а летальных исходов — 434.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 2,14 млн тестов на коронавирус.