Тысячи кубометров мусора собрали вдоль трасс в Ленобласти и Петербурге

Этой весной дорожные службы собрали 28 тысяч кубометров мусора вдоль федеральных трасс в Ленобласти и Петербурге.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в рамках весенней «генеральной уборки» дорожники выполняют сбор мусора, очистку полос отвода и разделительных полос, мойку ограждений, шумозащитных экранов и другие работы.

Уборку трасс в Ленобласти и КАД Петербурга в этом сезоне проводят 106 единиц спецтехники и 220 сотрудников обслуживающих подрядных организаций.

Больше всего мусора и смета вывезено с петербургской КАД на северо-западе города, с дороги Р-21 «Кола» и трассы М-10 «Россия».

Самой чистой федеральной дорогой стала А-180 «Нарва».

На сегодняшний день завершено 90% работ по уборке федеральных дорог в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев попросили оценить качество уборки в районах города.