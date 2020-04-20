Петербуржцев попросили оценить качество уборки в районах города

Раньше в месячниках участвовали и горожане, однако в этом году, из-за коронавирусной инфекции, их привлекать не станут. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Раньше в месячниках участвовали и горожане, однако в этом году, из-за коронавирусной инфекции, их привлекать не станут. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Голосование покажет промахи в работе по облагораживанию территорий и позволит оперативно их устранить.

Опрос для жителей города появился на сайте городской администрации. Он посвящен проведению весенней уборки. Поставить свою оценку и оценить ход работ можно с 20 апреля по 13 мая. Сообщается, что интернет-голосование сделано специально к месячнику по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Опрос начинается с обращения, в котором рассказывается о традиционных осенних и весенних уборках в городе. Службы города активно занимаются уборкой улиц и всех зеленых территорий. Далее сообщается, что в проведении работ очень важно мнение жителей Северной столицы. Поэтому, с помощью голосование предлагается рассказать, устраивает ли граждан уборка в их районе или нет.

Изначально участник голосования выбирает район своего проживания, а после дает оценку благоустройству и уборке по пятибалльной шкале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартовал месячник благоустройства.