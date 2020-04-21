Еще 42 человека заразились коронавирусом в Ленобласти

В Ленинградской области подтверждены 42 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших почти достигло пятисот.

Об обнаружении новых зараженных утром во вторник, 21 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на территории России. Общее число новых случаев в стране — 5 тыс. 642.

С начала пандемии в России зарегистрировано 52 тыс. 764 заболевших. Коронавирус выявили в 85 регионах.

Выздоровели в стране 3 тыс. 873 человека. Скончались за весь период 456. В Ленинградской области летальных исходов не зарегистрировано.

В Петербурге число заболевших к 21 апреля достигло 1 тыс. 973, из них 127 случаев подтверждены за последние сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге зарегистрированы три новые смерти от коронавируса. С начала пандемии произошло 11 смертей.