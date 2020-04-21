Прокуратура Петербурга заблокировала доступ к сайтам по продаже алкоголя

В России запрещена продажа алкоголя через интернет. Фото: pixabay.com

В России запрещена продажа алкоголя через интернет. Фото: pixabay.com

Прокуратура Северной столицы по итогам проверки попросила Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка заблокировать интернет-ресурсы, на которых говорится о дистанционной продаже спиртного.

Причиной этому, как объяснили gazeta.spb.ru в ведомстве, стала потенциальная вероятность, что алкоголь будут покупать дети. На трех сайтах, содержащих широкий каталог алкогольной продукции, оформить заказ может каждый, вне зависимости от возраста.

Кроме того, дистанционная продажа спиртного в России запрещена на законодательном уровне. Указанные сайты будут заблокированы по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазин на Большой Подьяческой улице в Санкт-Петербурге торговал алкоголем, не имея лицензии. Правоохранители изъяли свыше 400 литров спиртного.