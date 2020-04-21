Петербуржцев с вертолета призвали сидеть дома

Жителей Петербурга призывают соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В Курортном районе заметили вертолет с громкоговорителем.

В соцсетях опубликовали ролик, на котором с радиоуправляемого вертолета разносится фраза: «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия необходимо соблюдать режим самоизоляции».

Горожанам напомнили, что за нарушение карантинных мероприятий предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По словам автора видео, ролик был снят в Курортном районе Петербурга. Очевидцы утверждают, что также видели фургон с антенной и сотрудниками МЧС неподалеку.

Видео с вертолетом опубликовано в телеграм-канале «Протесты в мире».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Петербурге утром 21 апреля снизился до «красной зоны». Это означает, что на улицах города очень много людей.