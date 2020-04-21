Производители продуктов просят ввести мораторий на скидки в магазинах

Производители продуктов просят ввести мораторий на скидки в магазинах
Производители просят запретить скидки. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Несколько российских ассоциаций обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительных мерах поддержки.

Как сообщают «Ведомости», в письме представителей отраслевых ассоциаций агропродовольственного сектора правительству содержатся предложения о запрете скидок на продукты в магазинах, введении моратория на штрафы и неустойки, а также об отказе от дорогостоящей системы маркировки товаров.

Мишустина также попросили о приостановке ввозных таможенных пошлин на приоритетные товары, увеличении объемов льготного краткосрочного кредитования и снижении максимальной кредитной ставки до двух процентов.

Предполагается, что все меры, указанные в документе, должны сохранить стабильную работу предприятий отрасли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский бизнес попросил вернуться к идее выдачи продуктовых карточек из-за коронавируса.

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Производители продуктов просят ввести мораторий на скидки в магазинах
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