В Сосновом Бору спасли раненного тюлененка

В Сосновом Бору спасли раненного тюлененка
Малыш ранен. Фото: vk.com/sealrescue

У малыша в ласте нашли крючок. За его состоянием наблюдают ветеринары.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Спасение тюленей 699-23-99». В Сосновом Бору спасли раненного тюлененка – он был ранен, в ласте у него нашли крючок. Сейчас он находится в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

Каково состояние животного – непонятно, но сотрудники центра обещают беречь малыша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградской области спасли шестерых тюленят. Они были доставлены в Центр спасения тюленей, где пробудут до тех пор, пока ветеринары не посчитают возможным отпустить их на волю.

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