В Москве скончались 28 человек из-за коронавируса

Каждый из них сдавал анализы и получил положительные результаты тесты.

Об этом стало известно 21 апреля. Обо всем сообщили в оперштабе. В Москве за вторник от коронавируса скончались 28 человек. Перед смертью у них была диагностирована пневмония, а тесты на инфекцию показывали положительные результаты. Самому молодому скончавшемуся пациенту было 30 лет, самому пожилому – 93. У всех зараженных были сопутствующие заболевания такие как гипертония, сахарный диабет и прочие.

Напоминаем, что в России зарегистрировали более 52 тысяч случаев заболевания, более 400 пациентов скончались. В целом по стране смертность невысокая, о чем говорят в ВОЗ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач предупредил о последствиях для сердца из-за коронавируса. Бойцов убежден, что медики после окончания пандемии должны наблюдать за бывшими коронавирусными больными, чтобы отследить состояние внутренних органов.