В Ленобласти проснулись клещи, пострадали уже 140 человек

В Ленинградской области активизируются иксодовые клещи. По данным на 20 апреля, за медпомощью обратились 138 укушенных ленинградцев, среди которых 35 детей.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, число пострадавших от укусов клещей этой весной уже превысило средние многолетние уровни. Специалисты начали мониторить ситуацию 11 марта.

Случаи укусов зарегистрированы во всех областных районах. Чаще всего к медикам обращались жители Гатчинского района.

За предыдущую неделю с 12 по 20 апреля в области зафиксировали 93 пострадавших, в том числе 27 детей.

Возбудитель клещевого энцефалита ни в одном из случаев не был обнаружен, однако в четырех из 28 исследованных клещей нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита.