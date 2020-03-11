В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

На территорию России медленно, но непреклонно приходит весна. Вместе с распускающимися цветами и пробуждающимся животными активизируются и клещи, опасные рассадники инфекций.

Роспотребнадзор предупреждает россиян, как можно защититься от клещевого энцефалита. Об этом в среду, 11 марта, ведомство сообщило на официальном сайте. Отмечается, что возбудитель инфекции передается человеку сразу же, когда к коже присасывается зараженное насекомое.

Помимо этого, вирус энцефалита может присутствовать в сыром козьем, овечьем и коровьем молоке. В случае укуса клеща его нельзя раздавливать, также не стоит чесать место укуса. Снизить риск можно, используя закрытую одежду и прививаясь против энцефалита.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как облегчить работу иммунитету в сложный весенний период авитаминоза.