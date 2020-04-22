Российские туроператоры начали продавать продавать путевки на летний отдых в Турции

Хоть пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, путешественников уже завлекают выгодными предложениями.

Вылеты планируются уже на 1 июня, а оплатить предлагают от 50 евро до 50% стоимости путевки. На случай, если границы к началу лета все же не откроют, дату поездки придется корректировать. Стоит знать, что в случае бронирования и вкладывая деньги на депозит, вернуть их в случае чего уже не удастся. Об этом сообщает «Российская газета».

Напомним, Турция пока не объявляла даты начала туристического сезона. Но там уже начаты активные работы по сертифицированию отелей и других мест, которые будут посещать иностранные гости. Отели, рестораны, музеи и транспорт будут обязаны выполнять строгие санитарные нормы, чтобы гарантировать туристам защиту от COVID-19. Без сертификатов иностранцев не будут размещать в отелях.

Поддерживают туроператоров в столь скорых началах продаж не все. В июне это делать безответственно, ведь существует большая доля вероятности, что Турция не сможет принимать иностранных путешественников еще несколько месяцев. Необходимо, чтобы ситуация пришла в норму как в Турции, там и в странах, откуда будут приезжать туристы. Об этом рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция планирует открыть турсезон в конце мая.