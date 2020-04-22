В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции

Верховный суд дал некоторые комментарии по вопросам процедуры рассмотрения дел в условиях пандемии вируса Covid-19.

В ВС заявили, что наказывать по статье 6.3 можно нарушителей с подозрением на коронавирус, приехавших в Россию из эпидемически неблагополучной страны, контактировавших с больными/подозреваемыми, людей, уклоняющихся от лечения, а также людей нарушающих санитарно-противоэпидемический режим.

Наказать таких граждан может только судья районного суда. Стражи порядка могут составить протокол на нарушителя. Наказание также должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности.

У судов будет право назначать штрафы за нарушение карантина еще в течение одного года после того, как человек будет пойман на злодеянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пик коронавируса ожидают на майские праздники.