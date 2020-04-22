С конца марта в службу занятости обратились более 26 тысяч петербуржцев

С 30 марта по 30 апреля в службу занятости обратились более 26 тыс. петербуржцев, которые остались без постоянного заработка.

Все больше горожан остаются без средств на проживание в результате введения карантина из-за новой инфекции Covid-19. По словам замглавы городского Центра занятости населения Натальи Набойщиковой, к настоящему моменту официально безработными считаются 18 тыс. человек. Все они получают пособие по безработице.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», горслужба на данный момент также работает дистанционно. Подать заявление для постановки на учет в качестве безработного можно через портал «Работа в России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции. Россиянам напомнили, что стражи порядка могут составить протокол на нарушителя, а наказать их может только судья районного суда.