В Ленобласти поймали браконьеров за незаконной рыбалкой во время нереста

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Транспортная полиция пресекла незаконную ловлю рыбы в период нереста на озере Юксовское в порту Подпорожье Ленинградской области.

В ходе профилактического рейда правоохранители задержали двоих жителей города Петрозаводска в Республике Карелия, 32 и 34 лет. Мужчины объяснили, что приехали на озеро отдохнуть, но оказалось, что развлечение браконьеры совмещали с незаконной ловлей промысловых пород рыб.

В лодке полицейские обнаружили 22 экземпляра различных видов, таких как щука, окунь, плотва и другие. Стражи порядка изъяли у нарушителей транспортное средство и рыбацкое снаряжение. Нанесенный браконьерами ущерб оценен в 22 тысячи рублей. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в браконьерских сетях в озере Вялые застряла птица гоголь. Специалисты Росприроднадзора спасли животное.