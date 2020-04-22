Жители Приморского района чаще всех нарушают режим самоизоляции

Об этом свидетельствуют 55 протоколов, рассмотренных районным судом за последние 3 дня.

Районные суды продолжают рассматривать дела о административных правонарушениях, связанных с принятыми властями ограничительными мерами в связи с активными распространением коронавируса. Не все граждане отличаются сознательностью, поэтому и несут ответственность за необдуманные поступки.

На втором месте по количеству рассмотренных протоколов находится Василеостровский районный суд (42 протокола), замыкает тройку лидеров Фрунзенский суд (37 протоколов). В Выборгском районе судьи рассмотрели 36 протоколов, а в Колпинском 25. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Всего на период с 20 по 22 апреля городские суды зарегистрировали 189 административных протоколов в рамках статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Пока что, суды рассмотрели 58 из них. В основном, нарушители ограничиваются предупреждениями, а не штрафами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские власти планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники.