Жители Приморского района чаще всех нарушают режим самоизоляции

Жители Приморского района чаще всех нарушают режим самоизоляции
Нарушителям карантина грозит штраф. Фото: pixabay.com

Об этом свидетельствуют 55 протоколов, рассмотренных районным судом за последние 3 дня.

Районные суды продолжают рассматривать дела о административных правонарушениях, связанных с принятыми властями ограничительными мерами в связи с активными распространением коронавируса. Не все граждане отличаются сознательностью, поэтому и несут ответственность за необдуманные поступки.

На втором месте по количеству рассмотренных протоколов находится Василеостровский районный суд (42 протокола), замыкает тройку лидеров Фрунзенский суд (37 протоколов). В Выборгском районе судьи рассмотрели 36 протоколов, а в Колпинском 25. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Всего на период с 20 по 22 апреля городские суды зарегистрировали 189 административных протоколов в рамках статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Пока что, суды рассмотрели 58 из них. В основном, нарушители ограничиваются предупреждениями, а не штрафами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские власти планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус объединённая пресс-служба судов Петербурга протоколы самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти поймали браконьеров за незаконной рыбалкой во время нереста
Петербуржец заплатит 15 тысяч за прием металла у горожан на самоизоляции
Жители Приморского района чаще всех нарушают режим самоизоляции
Россиянин заразился коронавирусом на лайнере Costa Atlantica в Японии
Памфилова озвучила оптимальную дату проведения голосования по поправкам к ...
В Ленобласти за сутки выявили более 40 новых заражений коронавирусом
В Ленобласти ветеринарные службы подключились к дезинфекции улиц
С конца марта в службу занятости обратились более 26 тысяч петербуржцев