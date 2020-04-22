Судебные приставы Петербурга помогли задержать вора

В Северной столице судебные приставы помогли задержать вора, пытавшегося похитить из магазина бутылки со спиртным.

Инцидент произошел во время рабочего объезда судов Центрального района. Возле Куйбышевского районного суда на Караванной улице, 20, приставы услышали женские крики о помощи, доносившиеся из арки соседнего дома. Мужчины поспешили к месту происшествия и увидели, как сотрудницы ближайшего продуктового магазина пытались остановить незнакомца, который, по их словам, похитил товар.

Приставы оперативно задержали злоумышленника и вызвали полицию. У вора при себе нашли 5 бутылок алкогольных напитков и колбасу. По предварительной информации, ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Сейчас в его отношении возбуждено административное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приставы помогли горожанину взыскать деньги с должника.