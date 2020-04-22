Система «Меркурий» выявила недобросовестного производителя молока во Всеволожске, поставлявшего продукцию в соцучреждения Петербурга

Региональное управление Россельхознадзора выявило нарушения в деятельности ООО «Всеволожское молоко» с помощью системы «Меркурий».

Оказалось, что официальному адресу организации во Всеволожске находится обычный многоквартирный дом. Хотя компания оформила ветеринарные сопроводительные документы на выпускаемую продукцию объемом 74,4 тонны, сырье для изготовления молочных товаров официально не поступало на адрес производства.

В связи с этим можно предположить, что происхождение используемого «Всеволожским молоком» сырья неизвестно, поэтому оно, возможно, небезопасное и недоброкачественное. С помощью системы «Меркурий» удалось установить, что изготавливаемая продукция направлялась в социальные учреждения Петербурга. Теперь компания не имеет права осуществлять производительную деятельность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проинспектировал почти 7 тысяч тонн ввезенных в Петербург цитрусовых.