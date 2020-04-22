Лженаследник пытался завладеть чужой квартирой в Петербурге

Лженаследник пытался завладеть чужой квартирой в Петербурге
Мужчину судят за попытку присвоить квартиру. Фото: pixabay.com

В Петербурге судят 57-летнего местного жителя. Его обвиняют в попытке завладеть чужим наследством. Ранее он был судим за аналогичное преступление.

По версии следствия, за три дня до истечения срока вступления в наследство обвиняемый предъявил поддельные документы о праве на квартиру. Он представился родственником погибшего хозяина.

«Уже спустя месяц нотариусом были подготовлены все документы о переходе права собственности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвиняемый должен был получить готовое свидетельство, однако был задержан. Как оказалось, данную квартиру уже пытались незаконно присвоить. Потому сотрудники Росреестра оперативно сообщили полиции об очередном посягательстве на неё.

Обвинительное заключение утверждено. Материалы дела направлены на рассмотрение в Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двое мужчин попытались присвоить чужое наследство в 2 млн рублей.

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