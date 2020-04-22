Путин поручил губернатору Воронежской области построить быстровозводимую инфекционную больницу

Путин поручил губернатору Воронежской области построить быстровозводимую инфекционную больницу
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил президенту России Владимиру Путину в рамках рабочих переговоров, что в регионе планируется постройка инфекционного стационара. Работы планируется начать в следующем году, а стоить объект будет 2,5 млрд рублей. В связи с чем, глава области попросил финансовой поддержки из государственного бюджета.

Путин отметил, что подобное строительство затянется на слишком долгие сроки, поэтому нужно рассматривать другие варианты. Ведь подобные учреждения необходимы, особенно, в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

Президент посоветовал Гусеву рассмотреть возможность строительства быстровозводимых проектов. Специально для уточнения сроков, Путин связался с министром обороны РФ Сергей Шойгу и узнал, за какой срок возможно построить учреждение. Выяснилось, что возвести больницу можно за несколько месяцев. К тому же, затраты на строительство будут значительно уменьшены.

При содействии Путина, будет организовано взаимодействие главы региона, Минобороны и Министерства здравоохранения. Будет выбрано место под стационар, а также определены конкретные сроки работ и их стоимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что пик по коронавирусу еще впереди.

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