В НИИ Вредена в Петербурге заразились коронавирусом сотрудники целого отделения

В НИИ Вредена в Петербурге заразились коронавирусом сотрудники целого отделения
Врачи находятся в одном помещении с пациентами. Фото: pixabay.com

В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена, закрытом на карантин, коронавирусную инфекцию выявили у сотрудников целого отделения.

Речь идет о медиках, трудящихся в отделении нейроортопедии с костной онкологией. По словам заведующего отделением Дмитрия Пташникова, у 9 из 10 работников компьютерная томография показала наличие пневмонии, передает АБН. Заразились также 12 из 32 находящихся в отделении пациентов, у двоих болезнь приняла тяжелую форму.

У самого Пташникова также диагностирован COVID-19, однако состояние уже улучшилось. Сейчас медики находятся на карантине вместе с пациентами, так как шлюзы работают только на выход.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по последним данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусной инфекцией в Петербурге превысило 2,2 тысячи человек.

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