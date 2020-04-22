Петербург получил 870 миллионов из федерального бюджета на выплаты малоимущим семьям

Санкт-Петербургу перечислили 873 миллиона 883,2 тысяч рублей на ежемесячные выплаты малоимущим семьям. Рассчитывать на них могут те, кто воспитывает детей от 3 до 7 лет включительно.

Об этом в среду, 22 апреля, gazeta.spb.ru уведомили в пресс-службе городской администрации. В общей сложности, объем финансирования малоимущих семей в 2020 году составил 2,361 миллиарда рублей. 5588 рублей на каждого ребенка каждый месяц будут получать семьи, где средний доход на человека не превышает установленный в Петербурге прожиточный минимум.

Выплаты начнутся 1 июня с учетом всех начислений с 1 января. Для оформления соцподдержки нужно обратиться в администрацию по месту жительства или сделать это дистанционно через портал госуслуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин обещал рассмотреть просьбу Беглова о федеральной помощи в поддержке петербургского предпринимательства.