Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин выступили с инициативой о снятии блокировки с мессенджера Telegram, ранее заблокированного Роскомнадзором.

По словам депутатов, блокировка Telegram наносит урон «престижу государственной власти», пишет «Коммерсант».

Она также добавили, что сейчас Telegram стал «официальный сервисом» для ряда государственных органов. В частности, в последнее время мессенджер стала популярен у оперштабов правительств Москвы и Подмосковья для информирования населения о ситуации с коронавирусом.

Текст инициативы направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Telegram был заблокирован в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы по требованию Роскомнадзора из-за отказа разработчиков предоставить ФСБ ключи шифрования. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что блокировка мессенджера Telegram текущая система блокировки мессенджера не приносит должных результатов. Он пояснил, что ведомство не сможет заблокировать Telegram из-за того, что сервис мотивирован на обход блокировки, а действующая система блокировки по IP недостаточно эффективна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти США добились разрешения по приостановке ICO Telegram Павла Дурова. В рамках первичного размещения активов, номинированных в криптовалютах, компания Дурова уже собрала $1,7 млрд. В настоящее время Telegram не может продавать или распространять свои токены на американском рынке.