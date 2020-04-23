В Ленобласти еще 39 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области зарегистрировано 39 новых случаев коронавируса. Зараженных выявили в семи районах.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 576, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на данные Роспотребнадзора утром в четверг, 23 апреля.

Коронавирус обнаружен во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Ломоносовском, Тосненском и Волосовском районах. Новые случаи, в частности, подтверждены в Мурино, Кудрово, Рощино, Пушном, Монделево, Ивановке, Шпаньково, Новоселье и Всеволожске.

Выздоровели в Ленобласти 56 человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рощинскую больницу в Ленинградской области закрыли на карантин. Причиной этого стало выявление коронавируса у девяти врачей. Заразиться они могли от пациента.