В приложении для оформления цифровых пропусков появились 17 новых регионов

В мобильном приложении для оформления цифровых пропусков, разработанном «Госуслугами» появилось 17 новых регионов.
Еще в среду, 22 апреля, получение пропуска в приложении «Госуслуги СТОП Covid 19» было доступно только жителям столицы и Московской области. Однако в тот же день в Минкомсвязи поступили заявки от 21 региона на внедрение аналогичной системы, объясняет АБН. За сутки подключили 17 из них.
Отметим, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также не исключает возможности появления в Северной столицы пропускной системы. Её введут в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин внес предложение о внедрении системы цифровых пропусков на всю Россию, чтобы эффективнее отслеживать и сдерживать распространение коронавирусной инфекции.