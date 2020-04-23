В приложении для оформления цифровых пропусков появились 17 новых регионов

С 23 апреля услуга по получению цифрового пропуска распространяется на Республику Татарстан, Владимирскую, Тульскую, Иркутскую, Сахалинскую, Магаданскую, Архангельскую, Тамбовскую, Волгоградскую, Орловскую, Новосибирской, Ростовскую и Ярославскую области, а также республики Дагестан и Мордовия, Хабаровский и Приморский края.

С 23 апреля услуга по получению цифрового пропуска распространяется на Республику Татарстан, Владимирскую, Тульскую, Иркутскую, Сахалинскую, Магаданскую, Архангельскую, Тамбовскую, Волгоградскую, Орловскую, Новосибирской, Ростовскую и Ярославскую области, а также республики Дагестан и Мордовия, Хабаровский и Приморский края.

В мобильном приложении для оформления цифровых пропусков, разработанном «Госуслугами» появилось 17 новых регионов.

Еще в среду, 22 апреля, получение пропуска в приложении «Госуслуги СТОП Covid 19» было доступно только жителям столицы и Московской области. Однако в тот же день в Минкомсвязи поступили заявки от 21 региона на внедрение аналогичной системы, объясняет АБН. За сутки подключили 17 из них.

Отметим, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также не исключает возможности появления в Северной столицы пропускной системы. Её введут в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин внес предложение о внедрении системы цифровых пропусков на всю Россию, чтобы эффективнее отслеживать и сдерживать распространение коронавирусной инфекции.