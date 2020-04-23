Авиакомпания «Россия» вводит социальную дистанцию на борту

Авиакомпания «Россия» изменила алгоритм рассадки пассажиров на борту самолетов из-за ситуации с пандемией нового вируса COVID-19.

Помимо предписанных Роспотребнадзором требований, авиаперевозчик решил усилить меры по подготовке самолетов. Теперь пассажиры будут сидеть максимально далеко друг от друга, исходя из количества проданных мест.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, в рамках противовирусной защиты многоразовые подголовники кресел заменят на одноразовые. Кроме того, будет прекращена раздача прессы пассажирам на неопределенное время.

Сотрудники компании прослушали инструктаж и стараются соблюдать все меры безопасности на борту воздушного судна. В самолетах проводится необходимая дезинфекция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» отменила до конца мая все рейсы между Петербургом и Пермью.