Авиакомпания «Россия» вводит социальную дистанцию на борту

Авиакомпания &#171;Россия&#187; вводит социальную дистанцию на борту
Работники авиакомпании прослушали инструктаж. Фото: pixabay

Авиакомпания «Россия» изменила алгоритм рассадки пассажиров на борту самолетов из-за ситуации с пандемией нового вируса COVID-19.

Помимо предписанных Роспотребнадзором требований, авиаперевозчик решил усилить меры по подготовке самолетов. Теперь пассажиры будут сидеть максимально далеко друг от друга, исходя из количества проданных мест.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, в рамках противовирусной защиты многоразовые подголовники кресел заменят на одноразовые. Кроме того, будет прекращена раздача прессы пассажирам на неопределенное время.

Сотрудники компании прослушали инструктаж и стараются соблюдать все меры безопасности на борту воздушного судна. В самолетах проводится необходимая дезинфекция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» отменила до конца мая все рейсы между Петербургом и Пермью.

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