Минпромторг РФ не нашел причин для сдерживания цен на продукты

Минпромторг РФ не нашел причин для сдерживания цен на продукты
Фото: pixabay.com

Российские власти не нашли оснований для искусственного сдерживания цен на продукты, поскольку не наблюдается подходящих для этого условий.

Учитывая невысокий спрос, поскольку большинство населения сделало запасы ранее, и текущий курс валют, это может привести к разорению производителей и поставщиков, считают в Минпромторге. Об этом решении в ведомстве отчитались в информационном центре по отслеживанию ситуации с развитием коронавирусной инфекции в России.

В министерстве также подчеркнули, что ситуация с ценами на продукты сейчас стабильная и не вызывает опасений. Необоснованное повышение цен Минпромторг, совместно с Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой, стараются предупредить. Торговые сети также идут навстречу покупателям, учитывая кризисное положение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что падение цен на нефть обусловлено спекулятивными действиями.

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