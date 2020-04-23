Минпромторг РФ не нашел причин для сдерживания цен на продукты

Российские власти не нашли оснований для искусственного сдерживания цен на продукты, поскольку не наблюдается подходящих для этого условий.
Учитывая невысокий спрос, поскольку большинство населения сделало запасы ранее, и текущий курс валют, это может привести к разорению производителей и поставщиков, считают в Минпромторге. Об этом решении в ведомстве отчитались в информационном центре по отслеживанию ситуации с развитием коронавирусной инфекции в России.
В министерстве также подчеркнули, что ситуация с ценами на продукты сейчас стабильная и не вызывает опасений. Необоснованное повышение цен Минпромторг, совместно с Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой, стараются предупредить. Торговые сети также идут навстречу покупателям, учитывая кризисное положение.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что падение цен на нефть обусловлено спекулятивными действиями.