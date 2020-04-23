Собянин думает над ужесточением ограничительных мер в Москве

Он хочет сделать все, чтобы не нужно было вводить войска.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24». Он заявил, что меры, принятые властями на данный момент, эффективны и оптимальны. Собянин подчеркнул, что хочется избежать сценариев, как в других странах, когда пришлось вводить войска в города. Он поблагодарил москвичей за сознательность и за то, что они соблюдают режим самоизоляции. Тем не менее, если понадобится, будут ужесточены ограничительные меры.

Мэр столицы отметил, что электронные пропуска очень помогают отслеживать нарушителей правил. Благодари им удалось освободить улицы от людей – количество снизилось до 500 тысяч человек в сутки. Собянин подчеркнул, что пока нельзя разрешать прогулки, а сколько продлится самоизоляция – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию. Политик считает, что только такие строгие меры будут эффективны в сдерживании распространения болезни и помогут лучше контролировать соблюдение режима самоизоляции властям других регионов страны.