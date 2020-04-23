В Петербург вернутся «застрявшие» в Финляндии россияне

Из-за закрытых границ граждане никак не могли попасть домой.

В результате переговоров, которые вело министерство иностранных дел с властями Финляндии, удалось организовать специальный коридор на границе. С помощью него выбраться из закрытой из-за коронавируса Финляндии, удастся 11 гражданам, являющимися жителями Северной столицы и Ленинградской области.

Всех вернувшихся туристов встретят представители Роспотребнадзора и администраций города на Неве и 47 региона. Граждан проведут в помещение для осмотра, где будут организованы все необходимые медицинские мероприятия. После этого каждому из них выдадут предписания об обязательной самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба администрация Петербурга.

Отправят домой путешественников на автобусе в окружении сотрудников ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемия коронавируса в Финляндии пошла на спад.