Эпидемия коронавируса в Финляндии пошла на спад

Заболеваемость начинает потихоньку падать после выхода на плато. Это подтверждает статистика заболеваемости. Позитивные изменения фиксируют на территории всей Финляндии. Об этом сообщила исследователь Ведомства здравоохранения и социального развития THL Симопекка Вянскя.

Выводы сделаны, отталкиваясь от того, что введенные ограничения из-за COVID-19, принятые местными властями, продолжат свои действия. Именно их введение помогло пресечь активное распространение патогена.

Если сравнить показатели, то еще в конце марта исследователи предполагали, что один инфицированный гражданин в среднем будет заражать 1,6 человека. Позднее, после введения активных мер по противодействию, один заболевший передает вирус лишь одному человеку.

Поэтому, многое зависит о жителей страны. В случае неукоснительных соблюдений всех правил, постепенно эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время эпидемии коронавируса Финляндия собирает военнообязанных на сборы.