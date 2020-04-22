Эпидемия коронавируса в Финляндии пошла на спад

Заболеваемость начинает потихоньку падать после выхода на плато. Это подтверждает статистика заболеваемости. Позитивные изменения фиксируют на территории всей Финляндии. Об этом сообщила исследователь Ведомства здравоохранения и социального развития THL Симопекка Вянскя.
Выводы сделаны, отталкиваясь от того, что введенные ограничения из-за COVID-19, принятые местными властями, продолжат свои действия. Именно их введение помогло пресечь активное распространение патогена.
Если сравнить показатели, то еще в конце марта исследователи предполагали, что один инфицированный гражданин в среднем будет заражать 1,6 человека. Позднее, после введения активных мер по противодействию, один заболевший передает вирус лишь одному человеку.
Поэтому, многое зависит о жителей страны. В случае неукоснительных соблюдений всех правил, постепенно эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время эпидемии коронавируса Финляндия собирает военнообязанных на сборы.