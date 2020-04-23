В Ленобласти фотоловушка поймала лосей и медведицу

Они гуляли по лесу с разницей в полчаса. Автомобилистов просят быть внимательнее, когда они проезжают мимо.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. В тексте сказано, что фотоловушка, установленная в природном заказнике «Мшинское болото», сделала снимки лосей и медведицы. Малышу-лосенку предположительно около года. С ним вместе был родитель – скорее всего, его мама.

Медведице, которая проходила мимо камеры через полчаса, примерно три года, а, может, даже больше. Она могла гулять не одна, со своими медвежата, но малышей фотоловушка не запечатлела. Животное чувствует себя хорошо и выглядит абсолютно здоровым.

Автомобилистам напоминают, что нужно сбавлять скорость, когда они едут вдоль лесополосы, чтобы не сбить никого.

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