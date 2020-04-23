В Ленобласти фотоловушка поймала лосей и медведицу

В Ленобласти фотоловушка поймала лосей и медведицу
Животные выглядят здоровыми. Фото: пресс-секретарь Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Они гуляли по лесу с разницей в полчаса. Автомобилистов просят быть внимательнее, когда они проезжают мимо.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. В тексте сказано, что фотоловушка, установленная в природном заказнике «Мшинское болото», сделала снимки лосей и медведицы. Малышу-лосенку предположительно около года. С ним вместе был родитель – скорее всего, его мама.

Медведице, которая проходила мимо камеры через полчаса, примерно три года, а, может, даже больше. Она могла гулять не одна, со своими медвежата, но малышей фотоловушка не запечатлела. Животное чувствует себя хорошо и выглядит абсолютно здоровым.

Фото: пресс-секретарь Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Автомобилистам напоминают, что нужно сбавлять скорость, когда они едут вдоль лесополосы, чтобы не сбить никого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медвежонок вышел к жителям поселка в Ленобласти. Владельцам участка удалось его спугнуть хлопками в ладоши и громкими криками, после чего зверь быстро убежал в

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В Ленобласти фотоловушка поймала лосей и медведицу
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