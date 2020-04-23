Елизаветинскую больницу в Петербурге закрыли на карантин

Инфекцию в учреждении нашли у трех человек, один из них – сотрудник.

Об этом стало известно 23 апреля. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу медицинского учреждения. Елизаветинская больница закрыта на карантин в связи с обнаружением коронавируса сразу у трех человек – двух пациентов и одного сотрудника. Сразу два отделения больницы пришлось изолировать – травматологическое и эндокринологическое. Врача госпитализировали в больницу Боткина, каково состояние зараженные – не уточняется.

Напоминаем, что за четверг от коронавируса скончались три человека. У них была пневмония и положительные тесты на наличие инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве от коронавируса скончались 37 пациентов. Среди скончавшихся есть как молодые, так и пожилые пациенты. У них был подтвержден диагноз пневмония, а также у большинства выявили сопутствующие заболевания.