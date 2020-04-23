В Москве от коронавируса скончались 37 пациентов

В Москве от коронавируса скончались 37 пациентов
Граждане скончались из-за инфекции. Фото: Pixabay

Самому молодому из умерших – 37 лет, а самому пожилому – 86.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В московских больницах скончались 37 человек. Каждый сдавал анализы на коронавирус и получил положительные результаты. Среди скончавшихся есть как молодые, так и пожилые пациенты. У них был подтвержден диагноз пневмония, а также у большинства выявили сопутствующие заболевания.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге за сутки умерли трое пациентов с коронавирусом. По России колличество зарегистрированных летальных исходов от инфекции – около 600.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Комаровский признал, что у пьющих есть одно преимущество во время пандемии. Из-за асоциального образа жизни пьющие люди практически не имеют друзей, их круг общения маленький, так что шансов заразиться инфекцией у них практически нет.

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