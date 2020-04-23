Петербуржцы устроили палаточный городок на крыше

Остается надеется, что путешественники будут осторожны. Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Остается надеется, что путешественники будут осторожны. Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Пока что там стоит только одна палатка. Гражданам окончательно надоело сидеть дома.

Об этом стало известно 23 апреля. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП И ЧП Санкт-Петербург». Горожане обратили внимание на палатку на крыше многоэтажки. Судя по всему, жителю дома надоело сидеть в квартире, и он решил таким образом подышать свежим воздухом, не нарушая режима самоизоляции. Некоторые пользователи в комментариях под постом шутят, что в палатке живет человек, чья путевка в другую страну «сгорела» из-за коронавируса, но он продолжает брать от жизни все.

«Вирус вирусом, а поход с палаткой никто отменить не смог»,

— шутит один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елизаветинскую больницу в Петербурге закрыли на карантин. Сразу два отделения больницы пришлось изолировать – травматологическое и эндокринологическое. Врача госпитализировали в больницу Боткина, каково состояние зараженные – не уточняется.