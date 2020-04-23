Эксперты рассказали, как продлить жизнь при помощи кофе

Они провели исследование и выяснили, как уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом стало известно 23 апреля. Обо всем говорится в исследовании, опубликованном в European Journal of Preventive Cardiology. Сотрудники Гетеборгского университета в Швеции провели анкетирование людей в возрасте от 20 до 79 лет. Их интересовали также физические данные и уровень их здоровья. Эксперимент длился на протяжении 20 лет – за это время скончалось более 46,4 тысяч людей, 12,6 тысяч из которых умерли из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Больше всего среди них было женщин, чем мужчин.

Выяснилось, что дольше жили те, кто употреблял фильтрованный кофе, но важно и с ним не перебарщивать – максимум четыре чашке в день. А вот нефильтрованный кофе негативно сказывался на здоровье испытуемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд закрыл кофейню Elton Coffe на Заневском за работу в режим самоизоляции. Кофейня, расположенная на Заневском проспекте, работала несмотря на запрет деятельности заведений общепита.