В Красногвардейском районе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В Красногвардейском районе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
За какое преступление мужчину объявили в федеральный розыск, неизвестно. Фото: Baltphoto

В Петербурге сотрудники вневедомственной охраны поймали на краже мужчину, числящегося в федеральном розыске.

Днем 23 апреля, в Красногвардейском районе Северной столицы приехавшие по вызову росгвардейцы пресекли кражу в одном из гипермаркетов на Заневском проспекте. Сотрудники магазина нажали на кнопку тревожной сигнализации, когда заметили неизвестного мужчину, пытавшегося пронести мимо кассы продукты, не оплатив.

Злоумышленника задержали за мелкое хищение и доставили в отделение полиции. Позже, установив личность, правоохранители узнали, что пойманный вор находится в федеральном розыске за совершение преступления на территории Алтайского края. Теперь его передадут инициаторам розыска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе задержали тракториста, который поджег административное здание.

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