«Коронавирусные пальцы»: ученые обнаружили новый признак COVID-19

Американские медики обнаружили, что коронавирусную инфекцию сопровождает новый симптом. Ученые дали ему название «коронавирусные пальцы».

Этот симптом характеризуется изменением цвета пальцев ног: они становятся синими или пурпурными. Изменения могут сопровождаться жжением и неприятными ощущениями при касании. Причем странный признак проявляется вне зависимости от формы коронавирусной инфекции. Его диагностируют и у пациентов с тяжелой формой, и у бессимптомных переносчиков.

Кроме того, симптом свидетельствует о наличии болезни на самых ранних стадиях, даже если тесты показывают отрицательный результат, передает РИА Новости. Инфекционист из Университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах считает, что посинение пальцев может быть следствием локального воспалительного процесса или закупорки сосудов.

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