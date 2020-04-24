СПЧ хочет ослабления режима самоизоляции на майские праздники

Гражданам просят выдать пропуска для прогулок и поездок на дачу.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщает издание «Коммерсантъ». Совет по правам человек предлагает ввести «зеленые пропуска», которые позволят ослабить ограничения на период майских праздников. Благодаря им россияне смогут поехать на дачу или выйти на прогулку, но при этом строго соблюдая все эпидемиологические нормы. В совете отметили, что людям важно выходить на свежий воздух и хотя бы иногда развлекаться. Постоянное сидение дома может негативно сказаться на здоровье граждан.

Также сейчас наступает дачный сезон и многим нужно поехать на участок, чтобы высадить овощи. Это не развлечение, а жизненная необходимость, способ себя прокормить.

При этом в совете понимают, что есть вероятность, что россияне будут нарушать правила.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что начать ослабление режима самоизоляции в России могут уже после майских праздников.