Начать ослабление режима самоизоляции в России могут уже после майских праздников

Тем не менее, оптимистические прогнозы - не повод расслабляться и пренебрегать мерами санитарной безопасности. Фото: pixabay.com

Тем не менее, оптимистические прогнозы - не повод расслабляться и пренебрегать мерами санитарной безопасности. Фото: pixabay.com

Согласно прогнозам специалистов, второй волны коронавируса осенью в стране не ожидают.

Сегодня, 24 апреля, состоялось заседание депутатов с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

По ходу общения стали понятны некоторые моменты о будущем коронавируса в России. Скворцова ожидает, что выход на плато состоится уже к 1 мая. При этом важно отметить, что еще в июне заболеваемость сможет демонстрировать высокие показатели. Но все же, позднее, коронавирус начнет отступать.

По мнению депутата Госдумы Юрия Олейникова, смягчать режим самоизоляции могут начать уже после окончания майских праздников. Об этом сообщает Интерфакс.

В любом случае, Скворцова старается осторожно прогнозировать дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации. Даже после выхода на плато, стране предстоит пережить непростое время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режим самоизоляции по коронавирусу в России отменят не позже июня.