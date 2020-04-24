В Минздраве рассказали о лечении коронавируса у детей

Ведомство выпустило рекомендации для врачей.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. В Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации по лечению коронавируса у детей. В методичке говорится об проявлениях заболевания и способах лечения. Детям рекомендуют принимать шесть препаратов, но их ни в коем случае не нельзя покупать самостоятельно и заниматься самолечением. При этом лекарств для профилактики инфекции нет.

В документах сказано, что дети легче взрослых переносят заболевание, тяжелых случаев примерно один процент. Плохо себя чувствуют те малыши, у которых есть сопутствующие заболевания. При этом не стоит забывать, что ребятишки могут стать переносчиками и заразить своих родителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дети дольше взрослых остаются переносчиками коронавируса. После того как клетки вируса покидают дыхательные пути, они еще некоторое время могут выделяться с фекалиями. В таком случае, по словам Горелова, остается вероятность «фекально-орального пути передачи».