Вирусолог уверен, что солнце повлияет на коронавирус

Количество заболевших должно уменьшиться.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщает директор по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, пишет «Комсомольская правда – Петербург». Он убежден, что солнце повлияет на статистику заболевания коронавирусом. Эксперт отметил, что вирус перестанет так активно распространяться не столько из-за температуры воздуха, сколько из-за увеличения количества света. Новый коронавирус чувствителен к ультрафиолету, так что солнечные лучи способны «убить» вирус с поверхностей.

Он успокоил петербуржцев, подчеркнув, что не важно, какие будет лето – теплое или холодное, солнце все равно будет выглядывать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве от коронавируса скончались 41 человек. Самому молодому из них было 34 года, самому пожилому – 92 года. У большинства зараженных были сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет или гипертония.