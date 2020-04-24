Процесс получения гражданства России упростили

Путин подписал соответствующий закон, он вступит в силу через три месяца.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому был упрощен процесс получения гражданства страны. Теперь заявителю не обязательно отказываться от имеющегося гражданства – это условие убрали из перечня.

Для тех, кто имеет право на упрощенный порядок, убрали требования проживания на территории России на протяжении трех лет, также им не нужно доказывать наличие законного источник средств к существованию. Закон вступит в силу спустя 90 дней после опубликования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Госдума упростила получение гражданства РФ для украинцев. Украинцев и белорусов могут признать носителями при условии, что они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России.