UFC объявил даты проведения турнира во Флориде

Долгожданный бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи состоится, несмотря на пандемию.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщает RT. Турнир UFC 249 все-таки состоится девятого мая во Флорииде, так что один из самых долгожданных боев года между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи наконец состоится.

Напоминаем, что американец должен был драться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но тот отказался из-за коронавируса, а затем встречу отменили. Фергюсон убежден, что его соперника должны были лишить титула UFC за отказ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нурмагомедов рассказал, что UFC ищет нового соперника Фергюсону. Он также рассказал о том, что ему стало известно, что UFC ищет нового соперника для Фергюсона. Спортсмен подчеркнул, что готов к бою, но сложившаяся обстановка играет против него.