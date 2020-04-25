Российских туристов из пяти стран привезут в Петербург

На следующей неделе планируется вернуть в Россию туристов, которые не смогли вовремя выехать из Италии, Израиля, Армении, с Мальдив и Шри-Ланки.

Как сообщает Telegram-канал Министерства связи России, российские туристы вернутся на родину на четырех вывозных рейсах для эвакуации. Ближайший рейс вылетит 27 числа из Еревана в Москву через Петербург.

Во вторник, 28 апреля россиян вывезут из Тель-Авива в Москву, сделав посадку в Петербурге.

На следующий день, 29 апреля, в Пулково приземлятся два самолета из Рима и мальдивского Мале. Последний также залетит за пассажирами в Шри-Ланку. Самолеты сначала залетят в Петербург, а потом отправятся в Москву.

Всех пассажиров протестируют на коронавирус и посадят на обязательный 14-дневный карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург вернутся «застрявшие» в Финляндии россияне.