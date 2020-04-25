Два съезда перекроют на развязке КАД на севере Петербурга

Два съезда перекроют на развязке КАД на севере Петербурга

В Петербурге дорожные работы перекроют два съезда на развязке Кольцевой автодороги с проспектом Энгельса.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Северо-Запад», съезды № 3 и № 9 на КАД будут перекрыты из-за дорожно-строительных работ, которые будут производить в рамках реконструкции северного участка.

Так, съезды будут перекрыты с девяти вечера 28 апреля до восьми утра 29 апреля, а также с девяти вечера 29 апреля до восьми утра 30 апреля.

Дорожники установят временные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие подсвеченные стрелки, ограждающие элементы и световую сигнализацию. Информацию об ограничениях выведут на табло, добавили в пресс-службе.

Водителям принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по трассе М-10 временно ограничат.

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Два съезда перекроют на развязке КАД на севере Петербурга
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