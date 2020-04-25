Стало известно, как проходит плановое лечение во время пандемии

Стало известно, как проходит плановое лечение во время пандемии
Госпитализацию проводят только в случае экстренных показаний. Фото: Pixabay

Главный врач московской ГКБ имени Буянова Александр Саликов рассказал о порядке проведения планового лечения в текущей ситуации с распространением коронавируса.

Врач рассказал в интервью РИА Новости, что медицинское вмешательство переносят на поздний срок в случае, если его можно отложить. А госпитализацию проводят только в случае экстренных показаний.

Саликов привел в пример протезирование при заболевании тазобедренного сустава, которым человек может страдать на протяжении долгого времени. Такие операции, по словам врача, можно перенести на поздний срок.

Он добавил, что пациентов, к примеру с рассеянным склерозом, необходимо лечить по строго определенному графику, чтобы его болезнь не прогрессировала, а состояние не ухудшалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снова начнут делать плановые прививки детям.

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