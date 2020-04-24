В Петербурге снова начнут делать плановые прививки детям

Запрет устанавливали из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление уже подписала главный врач Северной столицы Наталия Башкетова. Запрет снимается с сегодняшнего числа, 24 апреля. Помимо детей, прививки смогут делать и взрослые, если у них есть соответствующие на это показания. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, плановую вакцинацию для петербуржцев приостановили 25 марта. Данная мера была призвана для снижения посещаемости медицинских учреждение во время активного распространения COVID-19. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему остается нестабильной, но в случае продолжения действия запрета, может возникнуть негативный эффект для детей. Прививки — очень важная вещь для организма.

Аналогичная ситуация и в Ленобласти. Там тоже смогут прививаться дети, а также взрослые, которым вакцины необходимы. Сейчас, перед началом дачного сезона, всем стоит сделать прививку от клещевого энцефалита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав приостановил плановую вакцинацию.