Климатолог не исключает повторения жары 2010 года

Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Андрей Киселев считает, что в этим годам возможна такая же жара, как в 2010 году.

При этом он отмечает, что подобные прогнозы звучали и в прошлом году.

Климатолог пояснил, что существуют гидрометеорологически опасные явления — волны тепла, а также жара, которые, согласно статистике, происходят чаще, сообщает «Говорит Москва». Он не исключил повторения очень жаркой погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны, хотя рекордно высокая температура не гарантирована. По его словам, нынешний год может стать хоть и не самым жарким в истории, но вторым или третьим в ранге температур. Он отметил, что с вероятностью 99% этот год войдет в пятерку самых жарких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России пообещали теплый май. В Гидрометцентре сообщили, что последний месяц весны в этом году выдастся теплым. В Петербурге прогнозируется обычная для мая температура.