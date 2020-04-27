Сотрудники НМИЦ ТО им. Вредена жалуются на то, что в учреждении не снимают карантин

Изначально ожидалось, что вынужденные карантинные меры продлятся до 23 апреля, но все оказалось несколько иначе.

В интернете появилось видео, которое сняла и выложила в сеть, вероятно, одна из медицинских работниц института травматологии и ортопедии имени Вредена. Женщина пожаловалась на ситуацию в учреждении. По ее словам, коронавирусом переболели почти все работники, а она сама пока так и не смогла получить результаты своего теста. Также, в видео сообщается, что в институте отсутствуют необходимые лекарства, а среди пациентов уже начинаются волнения. Некоторые граждане начинают злиться и даже пытаются объявить голодовку. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Позднее свой комментарий дал исполняющий обязанности директора центра Андрей Чернов. Он подтвердил, что ситуация не очень стабильна, но все постепенно налаживается. Из учреждения уже выписывают здоровых пациентов, а с начала действия карантинных мер в другие стационары инфекционного профиля были перенаправлены больше ста пациентов. Также, Чернов сообщил, что в институте созданы несколько «чистых» отделений без больных. В одном из них находятся петербуржцы и жители Ленобласти, а в другом жители других субъектов РФ. Отметил и.о директора и то, что организована закупка средств защит для сотрудников. Помимо этого, ведутся работы по строительству санитарного пропускника. С помощью этого, в скором времени станет возможна посменная работа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Институт Вредена в Петербурге закрыли на карантин.