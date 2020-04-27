На Набережной Макарова обновили краску у фонарей

На Набережной Макарова обновили краску у фонарей
Работы продлятся до конца лета. Фото: gov.spb.ru

Новый слой краски освежит внешний вид городских источников света.

Работы ведут сотрудники «Ленсвета». Еще 24 апреля фонари были вымыты в рамках месячника по благоустройству. После, опоры подсохли и их удалось покрасить. Стоит отметить, что покраска занимает приблизительно в 3 раза больше времени, чем мойка (в среднем, одну фонарю для достижения чистоты необходим душ из специальных устройств в течение 10 минут).

Только на набережной Макарова установлено 114 чугунных фонарей. Полностью покрасить в настоящий момент пока удалось 45 из них. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ленсвет» будет продолжать работу по мойке и покраске в течение всей весны и лета. Запланировано очистить от старой грязи 29 тысяч фонарных столбов и покрасить 14 тысяч фонарей.

Помимо этого, сегодня, 27 апреля, на набережной Макарова с шампунем было вымыто дорожное полотно и прилегающие к нему тротуары. В общей сложности, за месяц сотрудникам коммунальных служб в городе удалось вымыть с чистящими средствами 2600 дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проспект Культуры получит новое освещение от «Ленсвета».

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